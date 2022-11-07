Победы можно достичь, не атакуя крупные города ядерным оружием, но всё же применяя его. Как это сделали США во время Второй мировой войны, заставив Японию подписать акт о капитуляции после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Якобы такое мнение высказал российский президент Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники – передаёт “Военное обозрение”.

Позиция российского лидера встревожила президента Франции, отмечает издание. Слова, якобы сказанные Путиным, прозвучали, как намёк, что Россия готова применить в конфликте на Украине ядерное оружие, не атакуя при этом Киев. Источник британского издания назвал такой намёк “неуклюжим и тяжёлым”.

По мнению собеседника издания, такими разговорами президент Путин пытается донести до Запада, что Россия рассматривает все варианты применения ядерного оружия на Украине в соответствии с российской доктриной по использованию соответствующего вооружения.