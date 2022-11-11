Британский “солдат удачи” Эйден Аслин, которого в ДНР приговорили к расстрелу, но затем обменяли на российских военных, заявил о возвращении на Украину. Теперь он намерен стать военым коррепондентом.

На суде в ДНР он признал свою виновность вместе с двумя другими боевиками. Также, будучи пленным, Аслин неоднократно просил прощения, заявлял, что не верил в многолетние обстрелы мирных городов Донбасса, но выяснилось, что это правда. Также боевик признал себя виновным в участии в вооруженной агрессии ВСУ с целью захвата территории ДНР.

Сейчас СМИ сообщают, что Аслин, которого освободили всего 50 дней назад, решил все же вернуться на Украину. Но теперь он будет снимать видео для YouTube в качестве военкора. Впрочем, никто не может гарантировать, что он не решить снова принять участие в боевых действиях.