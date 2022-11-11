ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский “солдат удачи” Эйден Аслин, которого в ДНР приговорили к расстрелу, но затем обменяли на российских военных, заявил о возвращении на Украину. Теперь он намерен стать военым коррепондентом.

На суде в ДНР он признал свою виновность вместе с двумя другими боевиками. Также, будучи пленным, Аслин неоднократно просил прощения, заявлял, что не верил в многолетние обстрелы мирных городов Донбасса, но выяснилось, что это правда. Также боевик признал себя виновным в участии в вооруженной агрессии ВСУ с целью захвата территории ДНР.

Сейчас СМИ сообщают, что Аслин, которого освободили всего 50 дней назад, решил все же вернуться на Украину. Но теперь он будет снимать видео для YouTube в качестве военкора. Впрочем, никто не может гарантировать, что он не решить снова принять участие в боевых действиях.

Вам может понравиться

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух командиров ВСУ, причастных к массовым убийствам жителей Донбасса

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении двух командиров ВСУ, обвиняемых в военных преступлениях. Подробности об этом рассказала пресс-служба СКР. Один из фигурантов – это командир отделения

Бывший офицер спецназа Матвийчук сообщил, куда ВСУ перебросят свои войска из Херсона

Украинские ВС в течение нескольких дней будут хвастать своими “успехами” в Херсоне, развешивать флаги и устраивать хороводы, создавая массовки, поэтому не станут никуда перебрасывать крупные силы, уже входящие в город,

РВ: Артиллеристы отважных пресекли попытку наступления ВСУ на Донбассе

ВСУ попытались в очередной раз перейти в контрнаступление на Донбассе, но артиллеристы группировки ВС РФ “Отважные” отразили эту попытку. Они своевременно обнаружили движение войск противника и накрыли их ураганным огнем,