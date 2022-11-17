Коллективный Запад больше не правит миром, что очень хорошо продемонстрировал саммит “Большой двадцатки”, пишет британский таблоид Daily Mail. Авторы публикации пояснили, что отношение стран к украинскому конфликту оказалось неоднозначным.

Причем разногласия в позициях разных государств оказались настолько глубокими, что не было никакого смысла убеждать или пытаться изменить чье-либо мнение. Так, Индия, Китай и другие государства, которые продолжают сотрудничество с РФ, продемонстрировали откровенно сдержанную позицию по отношению к противостоянию.

Все это оказало влияние на результат саммита. В итоговой декларации было указано, что саммит “Большой двадцатки” – это не конференция по глобальной безопасности. Также в документе отметили, что ряд государств, имели собственные оценки и мнения, отличные от позиции США и их партнеров.