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Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, у Европы нет реальной альтернативы для замещения российского газа. Политика Европейского союза направленная на развитие энергосберегающих технологий не сможет быстро помочь в этом вопросе, именно поэтому, как пишет турецкое издание, новый газовый хаб, который могут построить в Турции, может стать настоящим спасением для Европы.

На сегодняшний день российская экономика в условиях действующих санкций выглядит лучше, чем экономика европейских стран. Россия объявила о сокращении поставок газа в Европу перед началом зимнего периода, что еще больше ослабит экономику ЕС. Такое положение дел, по мнению турецкого издания, выгодно в первую очередь для США, которые давно хотели ослабить ЕС.

В случае, если турецкая сторона согласиться реализовать проект со строительством газового хаба, то по мнению турецкого издания, необходимо разобраться на каких именно условиях будет подписан договор с Россией. Ведь существует риск того, что при дальнейшей эскалации между РФ и ЕС, турецкий газовый хаб может стать новой политической и военной мишенью для Европы.

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