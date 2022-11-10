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Соединённые Штаты Америки в последнее время заметили активность российского флота, которая может свидетельствовать о том, что Россия готовится испытать ядерную торпеду. Об этом сообщает телеканал CNN – передаёт “Газета.ру”.

Американское СМИ уточняет, что среди судов, за которыми ведётся наблюдение, была замечена субмарина “Белгород”. Она может нести торпеды с ядерной боеголовкой “Посейдон”. Впрочем, в сообщении телеканала уточняется, что США не считают, что произойдёт непосредственно взрыв ядерного устройства в ходе испытаний. Отмечается также, что эти испытания могли бы пройти и раньше, однако им помешали “технические трудности”. В этот раз они тоже могут возникнуть и будут связаны с тем, что вода в Северном Ледовитом океане в необходимом районе в скором времени начнёт покрываться льдом.

Ранее примерно об этом же говорило командование НАТО. По данным одной из итальянских газет, руководство Североатлантического альянса обращало внимание некоторых своих стран-членов на передвижение подлодки “Белгород”.

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