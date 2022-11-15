Технологии, которые применяются при создании беспилотников Grey Eagle, не должны попасть в руки российских военных, если даже один из дронов будет сбит на Украине. Власти США рассматривают возможность передачи беспилотных летательных аппаратов Киеву, но с некоторыми изменениями в их “начинке”. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на телеканал CNN.

Источник телеканала утверждает, что американская армия сейчас работает над технологическими решением задачи: как сохранить эффективность дрона, но минимизировать в нём применение секретных технологий. Если решение будет найдено – а на это может потребоваться длительное время – беспилотники могут начать передавать в распоряжение ВСУ. Помимо этого сообщается, что вносить технические исправления – процесс крайне трудоёмкий.

Ранее другое издание – The Wall Street Journal – писало, что беспилотники указанной модели власти США передавать не намерены, даже несмотря на настойчивые требования украинских властей. По словам собеседников агентства, такая военная техника приведёт к эскалации конфликта.