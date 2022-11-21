Читатели британского издания The Telegraph подвергли критике внешний вид и поведение президента Украины во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которая прошла в Киеве. Многие пользователи отметили, что Владимир Зеленский выглядит неопрятно, «будто бы он спал на улице».

Также комментаторы подчеркнули, что президент Украины все время пытается казаться «ангелом», держа свою руку на сердце. Один из пользователей порекомендовал Зеленскому приклеить руку к груди, чтобы не тратить много сил. Другие же комментаторы обратили внимание на отсутствие манер у президента Украины.

«США и Европа вкладывают в Зеленского уйму денег, а он не может одеться подобающе», подчеркнул один из читателей. А некоторые пользователи отметили, что Зеленский делает вид, будто бы находится в зоне боевых действий. Они раскритиковали его многочисленные встречи и фотосессии. «Он тратит миллиарды на свои военные костюмы в то время, как украинцы умирают».