Единственный способ сохранить Украину, предотвратить полное ее исчезновение – это раздел страны. Такое мнение высказали читатели французского таблоида Le Figaro, опубликовавшего видеозапись с онлайн-выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН.

“Кто ему (Зеленскому – примечание Discover24.ru) скажет, что он не в супер-продукции Netflix и что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведет к исчезновению независимой Украины”, – цитирует одного из комментаторов портал Ura.ru.

Читатель с псевдонимом Pampelonne прокомментировал заявление Зеленского, что удары по энергетической инфраструктуры Украины якобы являются “преступлением”. Он напомнил, что украинские войска почти 9 лет обстреливают мирные города Донбасса и поинтересовался, почему киевский режим не считает и это преступлением.