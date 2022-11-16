Президент Франции Эмманюэль Макрон способен только читать нотации, декларировать и комментировать, написали читатели издания Le Figaro. Таким образом они высказали недовольство позицией главы государства по отношению к инциденту в Польше.

Напомним, что 15 ноября украинская ракета залетела на территорию Польши, в результате чего погибло два человека. Макрон в ответ на это заявил, что продолжает “отслеживать ситуацию” и готов принять участие в “обсуждении на высшем уровне”.

Читателям такие заявления французского лидера совсем не понравились. Они написали, что такая реакция является слишком уж сдержанной.

«Макрон “следит за ситуацией” и “рассматривает возможности”… Неудивительно, что союзники высмеивают Францию», – написал в комментариях Pragmatik7.

Напомним, что изначально Польша из Запад обвинили Россию в ударе по Польше двумя ракетами. Однако позже практически со стопроцентной вероятностью было установлено, что боезаряды принадлежат Украине.