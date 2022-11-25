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ВС Турции в рамках начавшейся в Сирии специальной операции “Коготь-меч” наносят удары по террористам, пишет издание Haber7. Авторы публикации отмечают, что авиаудары турецких ВВС уже уничтожили не менее 300 боевиков.

Российские ВС заранее покинули регион, в котором Турция проводит свою операцию и отодвинулись за пределы опасной приграничной зоны. Читатели издания отметили, что ВС РФ все сделали правильно.

«Слава Всевышнему, это и называется умной политикой», – написал один из комментаторов.

Другой добавил, что марионетки западной гегемонии, коими и являются террористы на сирийской территории, должны быть наказаны сполна. И только тогда ВС Турции завершат свою операцию.

«Теперь возникает вопрос: наш союзник и друг — Путин? Или США? Или ЕС? Наши друзья — тюркский мир и Россия», – написал еще один пользователь Сети.

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