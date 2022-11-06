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Британское издание Daily Mail опубликовало статью о возможном призыве Вашингтона к президенту Украины Зеленскому начать переговоры с Россией. Журналисты написали, что США делают это по неофициальным каналам.

На новость отреагировали британские читатели, которые назвали простой способ повлиять на Зеленского, передает РИА Новости.

«Перестаньте финансировать этот конфликт и дайте ему ультиматум. Начните переговоры с Путиным или отвалите. Зеленскому нужно вернуться в реальный мир до того, как он нас всех убьет», – написал пользователь с ником DakiOverNezuko.

Комментатор The_Juggernaut отметил, что украинский лидер мгновенно изменит свою принципиальную позицию, если США и Европа перестанут отправлять ему миллиарды долларов и оружие.

Также многие читатели написали, что с нетерпением ждут выборов в США и прихода к власти Республиканской партии, которая заблокирует финансовую помощь Киеву.

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