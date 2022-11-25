Новые части и подразделения будут сформированы в морской пехоте ВМФ России. Об этом рассказал заместитель главкома Военно-морского флота, генерал-лейтенант Виктор Астапов газета “Красная Звезда” – сообщает РИА “Новости”.

Высокопоставленный военный не уточнил, какова будет общая численность подразделений морской пехоты после формирования новых частей, но отметил, что такое решение принято на фоне “изменения военно-политической обстановки”. При этом Астапов отдельно заметил, что и сейчас морская пехота, в целом, справляется с выполнением боевых задач.

Генерал-лейтенант также рассказал, что увеличение численности этого рода войск – не единственные планируемые изменения. Морскую пехоту со временем будут перевооружать, внедряя перспективные образцы военной техники, подготовку бойцов будут вести с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине, создадут более эффективную систему подготовки военных кадров и так далее.