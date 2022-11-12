Как сообщило издание «Газета.Ru», специалисты из США сделали выводы, что продукты, подвергающиеся интенсивной обработке, вызывают такое же привыкание, как и табачные изделия. Ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии сообщили, что чипсы, картофель фри, печенье и даже мороженое способны вызвать у человека привыкание. Результаты исследований были опубликованы в научном издании «Addiction».

Употребление человеком подобного рода продуктов питания вызывает зависимости, сродни никотиновому привыканию. Это связано с компульсивным желанием. Человек не может отказать себе съесть такую еду даже в случае потенциальной угрозы здоровью. Ведь всем известно, что регулярное употребление такой еды может привести к диабету и вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, что в итоге может привести к инфаркту.

Также, по словам специалистов, интенсивно переработанные продукты способны влиять на мозг человека, в результате чего появляется приподнятое настроение.