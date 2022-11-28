Североатлантический альянс фактически развяжет войну против России в случае, если системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot будут размещены на территории Украины. Такое мнение выказал экс-заместитель генерального секретаря НАТО по операционным вопросам Адам Коберацкий в интервью польскому изданию Super Express – передаёт РИА “Новости”.

По словам бывшего высокопоставленного представителя НАТО, все разговоры о возможных поставках Киеву новых вооружений – это “политический цирк”. Ничего общего с вопросами безопасности такие разговоры не имеют, сообщил Коберацкий.

Кроме этого, бывший замгенсека раскритиковал идею предоставить системы Patriot Польше, если такие поставки Киеву окажутся невозможными. Ранее соответствующую инициативу высказывал польских президент Анджей Дуда. Коберацкий выразил надежду, что подобная помощь Варшаве не потребуется.

Разговоры об усиленных поставках на Украину систем ПВО и ПРО со стороны западных союзников Киев начал вести после высокоточных ракетных ударов российской армии по объектам энергоинфраструктуры страны.