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Украинские ВС в течение нескольких дней будут хвастать своими “успехами” в Херсоне, развешивать флаги и устраивать хороводы, создавая массовки, поэтому не станут никуда перебрасывать крупные силы, уже входящие в город, считает военный эксперт, бывший офицер спецназа РФ Валерий Матвийчук.

После “празднования” ВСУ вряд ли станут держать в Херсоне столь крупную группировку сил. Они оставят в городе несколько подразделений, после чего остальные перебросят на проблемные участки фронта. А таковых сейчас сразу два – Донбасс и Запорожская область.

По мнению Матвийчука, выбор будет сделан в пользу последней, так как Киеву не терпится восстановить выход к Азовскому морю. Не исключено, что именно те подразделения, которые сейчас находятся в Херсоне, будут принимать участие в попытках наступления на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Если Киев вообще рискнет переходить в атаку на данном участке фронта.

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