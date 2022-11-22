Иностранные наёмники всё больше разочаровываются в потенциале украинских войск. Издание Bild публикует интервью с британцем, который рассказал о проблемах со снабжением в ВСУ – передаёт РИА “Новости”.

Месяц назад Шариф – так зовут наёмника – получил серьёзные ранения в Херсонской области. По его словам, подразделение, в котором он находился, попало в засаду и, как оказалось, было предоставлено само себе. Шариф уточнил, что в ВСУ не было ни техники, ни спецподразделений, которые могли бы вытащить бойцов из западни. Кроме того, отсутствовали обезболивающие препараты и морфий, сказал наёмник.

Шариф добавил, что ему удалось остаться в живых или не попасть в плен только потому, что сослуживцы вытащили его с поля боя. “Это боевые действия на истощение. И это так ужасно, ” – резюмировал британец.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявляли, что по подсчётам ведомства, с начала специальной военной операции для ведения боевых действий на стороне ВСУ на Украину приехали свыше 8 тысяч наёмников из более чем 60 стран.