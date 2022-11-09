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В Великобритании формируется очередной пакет военной помощи Украине. На этот раз в него войдёт снаряжение, которое пригодится в ходе ведения боевых действий в зимний период. В частности, речь идёт о 12 тысячах спальных комплектах для использования при минусовой температуре, а также о 150 палатках с обогревом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое распространила канцелярия премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

Кроме спальных комплектов и палаток Великобритания намерена направить на Украину 25 тысяч наборов военной одежды, предназначенной для эксплуатации при низких температурах. Планируется, что они поступят в распоряжение ВСУ к середине декабря.

Великобритания – не единственная страна, которая заявила, о том, что готова поддерживать украинских военных в зимних условиях. Ранее власти Германии сообщали, что готовят пакет военной помощи на 11 миллионов евро. В него войдут утеплённые куртки, обмундирование, палатки и многое другое.

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