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Российская воздушная разведка на Херсонском направлении засекла автомобиль боевиков ВСУ, который как раз пытался подвезти боеприпасы к линии фронта. Практически сразу после этого по машине прилетел барражирущий боеприпас “Ланцет”, рассказал портал “Русская весна”.

Удар беспилотника спровоцировать детонацию снарядов и весьма мощный взрыв, в результате которого все украинские боевики погибли на месте. Напомним, что “Ланцеты” уже не в первый раз ликвидируют технику и вооружение подразделений ВСУ. Только за последнюю неделю они успели уничтожить несколько американских гаубиц M777, а также зенитно-ракетный комплекс “Бук”.

Российские ВС полностью вышли из Херсона, однако, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, город остается территорией РФ и в дальнейшем будет вновь взят под контроль.

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