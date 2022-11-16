ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дроны–камикадзе “Ланцет” продолжают с хирургической точностью “вырезать” вооружение и технику украинских националистов. Портал “Русская весна” опубликовали видеозапись очередных эпизодов, в которых участвовали эти российские беспилотники.

В одном из них “Ланцет” ликвидировал радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300. Причем РЛС уже не подлежит восстановлению, а значит, ВСУ потеряли очередную систему противовоздушной обороны.

Кроме того, российский дрон-камикадзе уничтожил реактивную систему залпового огня “Град”, используемую Киевом для обстрелов позиций ВС РФ.

Военные корреспонденты объяснили, что расчеты, которые запускают беспилотные аппараты, внимательно отслеживают ситуацию и отправляют команду на уничтожение целей, что гарантирует их уничтожение.

Вам может понравиться

Полковник Ходаренок: Западные комплексы ПВО, переданные Киеву, не справились с ракетами ВС РФ

Российские ракеты продолжают успешно достигать целей, с легкостью проходя сквозь украинскую противовоздушную оборону. И это при том, что Киев уже использует не только старые советские ЗРК, но еще и современные

В России создали сверхлёгкий шлем для военных

700 грамм. Таков вес нового шлема из композитных материалов, который создали в России. О новинке рассказал заместитель гендиректора предприятия-разработчика “Армоком” Олег Фаустов – передаёт РИА “Новости”. Сверхлёгкий шлем пока существует

В США заявили о риске прямого столкновения с Россией

Ситуация, сложившаяся на Украине, может перерасти в новую мировую войну. В том случае, если кто-либо применит ядерное оружие. Риск этого сейчас крайне высок. Такое мнение высказал адмирал в отставке из