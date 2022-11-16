Дроны–камикадзе “Ланцет” продолжают с хирургической точностью “вырезать” вооружение и технику украинских националистов. Портал “Русская весна” опубликовали видеозапись очередных эпизодов, в которых участвовали эти российские беспилотники.

В одном из них “Ланцет” ликвидировал радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300. Причем РЛС уже не подлежит восстановлению, а значит, ВСУ потеряли очередную систему противовоздушной обороны.

Кроме того, российский дрон-камикадзе уничтожил реактивную систему залпового огня “Град”, используемую Киевом для обстрелов позиций ВС РФ.

Военные корреспонденты объяснили, что расчеты, которые запускают беспилотные аппараты, внимательно отслеживают ситуацию и отправляют команду на уничтожение целей, что гарантирует их уничтожение.