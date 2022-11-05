Минобороны РФ показало видео применения бойцами Южного военного округа термобарических огнеметов «Шмель». Это грозное оружие успешно применяется для атак на позиции противника, сообщили в военном ведомстве.

По словам командира подразделения, огнеметы необходимы, если требуется подавить агрессивную огневую точку боевиков ВСУ, нанесли сокрушительный удар по скоплению легкой бронетехники.

Огнеметчики постоянно ведут разведку, отслеживая позиции ВСУ, а также регулярно перемещаются, чтобы самим не превратиться в мишени. После нанесения ударов позиция меняется, поэтому противник не может провести ответную атаку.

Командир отряда также отметил, что приоритетная задача – не только уничтожить подразделения ВСУ, но и сохранить личный состав, минимизировать потери. Поэтому операции проводятся максимально грамотно и четко.