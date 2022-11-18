Как сообщает ИА URA.ru, военнослужащие российской армии, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в зоне СВО, призвали генерала Лапина, как можно скорее вернуться на передовые позиции после его отпуска. Напомним, что скоро подойдет к концу трехнедельный отпуск, который высшее военное командование дало генералу Лапину для восстановления здоровья.

Один из участников СВО Александр Григоренко, который ранее был депутатом заксобрания Пермского края, заявил, что генерал Лапин всегда трезво оценивает военную ситуацию, что позволило ему весной и летом добиться значительных результатов в зоне СВО. Именно под командованием Лапина были освобождены такие города, как Лисичанск и Святогорск.

Также Григоренко отмечает, что Лапин всегда располагает актуальной информацией о своих войсках, которые находятся на передовой, а также ему знаком текущий театр боевых действий. Все это, по мнению Григоренка, делает из генерала Лапина отличного командующего в зоне СВО.