На Артемовском направлении не прекращаются ожесточенные бои. Союзные силы теснят противника, а также намереваются окончательно окружить его, чтобы перерезать снабжение, пишет портал NVL.

Так, 4-я бригада Народной милиции ЛНР в ходе наступления на населенный пункт Спорное громит позиции врага и уничтожает его живую силу. Артиллерийские удары по противнику наносят бойцы Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики. Они используют разведывательные дроны, чтобы обнаружить противника, а также для корректировки огня по его позициям.

1-я Славянская бригада ДНР вместе с батальоном “Спарта” изгнали боевиков из поселка Опытное, что на Авдеевском направлении. Также успешно действует 11-й полк НМ ДНР, который ведет боевые действия в Первомайском. Танки союзных сил громят позиции противника, вынуждая его спасаться бегством.