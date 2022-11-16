В ходе боевых действий под Артемовском бойцы частной военной компании “Вагнер” используют нестандартные подходы. О них рассказал один из “вагнеровцев”.
Он пояснил, что после обнаружения огневой точки противника подразделение сразу было разбито на две части. Одна из них аккуратно зашла на позиции врага с левого фланга, а другая осталась обеспечивать прикрытие. В результате 8 боевиков было взято в плен.
При этом украинские военные никак не могли понять, почему наблюдатели, имеющиеся в своем распоряжении тепловизор, не сумели заметить приближающихся “вагнеровцев”.
«Подошли максимально близко, с ПБС (глушитель. — Примечание Discover24.ru) сняли наблюдателей и начали аккуратно заходить. Там начался стрелковый бой, в который противник в принципе сильно не ввязывался, он начал оттягиваться на дальние позиции. Те, кто не успели, уже попали в круговое (окружение. — Примечание Discover24.ru), пострелялись немного, им сказали: “Сдавайтесь”, они подняли руки и начали выходить», — цитирует рассказ одного из бойцов РИА Новости.