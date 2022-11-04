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Беспилотный аппарат легендарного батальона ДНР «Спарта» засек позиции противника с техникой и вооружением. Практически сразу после этого по националистам заработала артиллерия.

В результате целой серии артиллерийских залпов позиции ВСУ были уничтожены. Под удар попала техника и вооружение противника, среди которых оказалась и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» калибра 100 миллиметров.

Артиллерийские расчеты разнесли позиции противника, оборудованные в лесополосе. ВСУ надежно замаскировали вооружение, намереваясь перейти в наступление, однако скрыться от разведывательного беспилотника им не удалось.

Напомним, что российские ВС стали действовать гораздо активнее на Донбассе, перейдя в наступление практически на всех ключевых направлениях.

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