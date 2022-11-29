1-й Армейский корпус ДНР атаковал подразделения украинской армии и заставил их обратиться в бегство, рассказала пресс-служба Народной милиции республики.

Ее представители отметили, что попытки противника перейти в наступление были обнаружены беспилотным аппаратом Mavic. Оператор квадрокоптера отправил данные артиллеристам 1-го Армейского корпуса, которые нанесли удар по ВСУ.

В результате боевики были вынуждены просто сбежать, оставив свои позиции. Военнослужащие ДНР тут же заняли опорный пункт и начали его зачистку.

Напомним, что напряженные бои в настоящий момент идут в районе Артемовска в ДНР, а также на Краснолиманском и Купянском направлениях. ВСУ везде несут серьезные потери, но упорно пытаются прорваться вперед. Еще одна их цель – Сватово, наступление на которое рано утром организовывалось с трех направлений. Но достичь цели не удалось.