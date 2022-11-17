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Вашингтон и Варшава заявили, что упавшая в Польше ракета оказалась украинской и весь мир выдохнул. Первые заявления польских политиков о том, что боезаряд имеет российское происхождение заставил многих напрячься, так как стало ясно – Североатлантический альянс вполне готов вступить в противостояние с РФ, рассказал политолог Георгий Бовт.

Он пояснил, что в таких условиях очень сложно предсказать, насколько далеко зайдет обострение ситуации, если произойдет примерно такой же инцидент, но уже с участием России. Причем он вполне может оказаться таким же случайным, как и падение зенитных ракет ВСУ в Польше – это вряд ли что-то изменит.

Напомним, что в настоящий момент только президент Украины Зеленский продолжает твердить о непричастности Киева к обстрелу польской территории. Тем самым он лишь раздражает Варшаву и Вашингтон, которые резкими заявлениями пытаются поставить зарвавшегося украинского лидера на место.

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