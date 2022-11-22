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Как сообщает портал «Военное обозрение», командование ВСУ продолжает попытки организовать наступление вглубь территории Луганской Народной Республики. Основные направления для удара это участок Сватово-Кременная с севера и Северск с юга по направлению к Лисичанску.

Момент наступления подразделений ВСУ попал на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника». На кадрах видно, как силы противника пытались захватить укрепленный район российских сил, который находится вдоль трассы Т-13-02, соединяющей населенные пункты Берестовое и Верхнекаменка.

Противник сосредоточил основные силы для наступления в населенном пункте Спорное. Первая волна наступательных сил ВСУ подошла на МТ-ЛБ, спешившись, тяжелые пехотинцы открыли огонь из ручных пулеметов и гранатометов, под прикрытием заградительного огня легкая пехота проникла в российские окопы, и завязался ближний бой.

Российская сторона открыла артиллерийский огонь по наступающим силам ВСУ. Однако с фланга начала наступление вторая волна сил ВСУ, в результате чего им удалось закрепиться в части окопов. Российская артиллерия тем временем уничтожила командный пункт ВСУ, в результате чего наступающие части противника отошли в лесополосу. Там остатки вражеской пехоты и были уничтожены российскими бомбардировщиками Су-34, которые с малой высоты сбросили бомбы ОДАБ-500.

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