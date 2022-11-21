184 террориста – столько было уничтожено турецкой армией за два дня операции в Ираке и Сирии. Такие данные приводятся на сайте Министерства обороны Турции – сообщает ТАСС.

На днях турецкие вооружённые силы нанесли несколько мощных ударов по позициями курдских формирований, которые относятся к Рабочей партии Курдистана и “Силам народной самообороны”. Обе эти организации Анкара считает террористическими. На сайте Минобороны Турецкой Республики приводятся слова главы ведомства Хулуси Акара. Он заявил, что операция не приостанавливается, она будет идти до того момента, пока “не будет уничтожен последний террорист”.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара пошла на военное решение ситуации с террористами, поскольку Россия “отказалась” выполнить обещания по отводу курдских формирования от границ Республики. Такие действия со стороны Москвы были прописаны в Сочинском соглашении 2019 года.