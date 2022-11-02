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Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, сделанную украинскими боевиками якобы на белорусской границе. Националисты едут на броне БМП и насмешливо хвастаются, что беспрепятственно нарушили рубежи соседней страны.

Они заявляют, что въехали в Беларусь и остановить их никто не попытался. Напротив, все пограничники “попрятались”, думая, что началось вторжение ВСУ.

Официальный Минск пока ничего не сообщает об инциденте. Также по видео сложно понять, действительно ли боевики украинской армии въехали в Беларусь или сделали запись где-то на своей территории и выложили ее в Сеть в качестве очередной провокации.

Напомним, что ранее ВСУ несколько раз обстреливали территории Белоруссии, что вынудило Минск усилить оборону своих границ.

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