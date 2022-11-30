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Диверсионно-разведывательные группы украинской армии каждый день предпринимают попытки прорыва российской обороны на Запорожском направлении. Но все они завершаются провалами благодаря бдительности российских ВС.

Офицер, который командует обороной на одном из участков запорожского фронта, заявил, что наблюдатели круглосуточно отслеживают перемещения противника. Они снабжены тепловизионным оборудованием, поэтому даже в полной темноте распознают попытки ВСУ пойти на штурм российских позиций. И тут же их пресекают, уничтожая противника.

Другой командир с позывным “Гектор” рассказал, что диверсионно-разведывательные группы противника часто совершают вылазки, пытаясь “проскочить” линию оборонительные порядки ВС РФ. Но и они несут крупные потери, вынужденно возвращаясь на исходную позицию.

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