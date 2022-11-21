Украинские военные нашли применение древним пулеметам “Максим”, которые были созданы еще в 1883 году. Боевики пытаются сделать из этого раритетного вооружения средства для уничтожения российских дронов-камикадзе, рассказал портал “Военное обозрение”,

Военнослужащие ВСУ поделились в Сети фотографиями своего изобретения. Они установили на одну платформу сразу два пулемета, причем спусковые крючки были выведены на одну гашетку. Благодаря этому появляется возможность стрелять сразу из двух стволов, что повышает шансы на попадание по беспилотнику.

Платформу которая скорее всего будет поворотной, боевики ВСУ планируют установить на мобильное шасси.

Ранее в Сети уже появлялись видеозаписи, на которых боевики палили в небо из пулеметов “Максим” разных модификаций. Однако доказательств попадания по беспилотникам из этого оружия пока нет.

Стоит упомянуть, что несмотря на свой преклонный возраст, пулеметы “Максим” считаются одним из наиболее надежных видов оружия. Они прошли несколько модернизаций, улучшив свои характеристики. Неизменным остается наличие наливного отверстия для воды, используемой для охлаждения пулемета во время боя.