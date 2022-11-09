Об очередном факте зверства со стороны украинских националистов рассказала советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. В этом году в селе Вороново, которое тогда находилось под контролем Киева, боевики батальона “Чернигов” убили тяжелобольного пожилого мужчину за то, что его дети ещё в 2014 году ушли в ополчение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Анны Сорока, парализованного старика “сдали” соседи. Боевики из “Чернигова” пришли к нему домой, жестоко избили, а затем застрелили. За расправой они заставили наблюдать соседей мужчины “под дулами автомата” . После этого, рассказала Сорока, убитого мужчину не давали похоронить – боевики нацбатальона издевались над его останками. При этом советник главы ЛНР отметила, что погибший мужчина – не единственная жертва подобных расправ со стороны “черниговцев”.

Ранее власти ЛНР сообщали, что в доме одного из боевиков “Чернигова” находили националистическую литературу и флаги.