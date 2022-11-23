Дождь и ветер тоже могут быть союзниками России на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. О преимуществах непогоды в беседе с изданием URA.RU рассказал боец ЧВК “Вагнер”.

Он пояснил, что в дождливую и ветреную погоду артиллерийские расчёты противника работают менее эффективно – вероятность попадания снарядов по цели снижается. Помимо этого, сами снаряды могут не сдетонировать, втыкаясь в грязь.

Эта же грязь существенно затрудняет продвижение крупной военной техники, а беспилотные летательные аппараты не особо эффективны при их использовании в дождливую погоду.

Ранее военные эксперты отмечали, что осеняя распутица стала одним из факторов прекращения крупных наступательных действий со стороны ВСУ или ВС РФ. Сейчас на многих участках фронта идут в основном позиционные бои.