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Боец 109-й бригады территориальной обороны Украины и бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов заявил, что решающая битва состоится на территории ДНР, пишет портал “Русская весна”.

Уточнять, где и когда пройдет это сражение, боевик не стал.

Напомним, что военные аналитики считают наиболее реальными несколько сценариев дальнейших действий ВСУ. Противник может начать наступление на Запорожском направлении с целью захватить Мелитополь и Бердянск, чтобы вернуть выход к Азовскому морю.

Также ВСУ могут попытаться прорвать линию фронта под Донецком либо Артемовском, где сейчас идут напряженные бои. Еще один вариант развития событий – это попытка атаки на Мариуполь.

Напомним, ВС РФ сейчас стремительно наступают на Артемовском и Авдеевском направлениях, а также ведут бои под Угледаром.

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