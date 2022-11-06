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Военнослужащий 1-й Славянской бригады ДНР с позывным «Юс» призвал российских бойцов не использовать оружие, которое боевики ВСУ бросают на позициях при отступлении. Он пояснил, что нацисты минируют такие «подарки».

По словам бойца, лучше не прикасаться к оружию украинской армии, а обращаться к саперам и минерам, которые должны сперва все тщательно проверить. В случае обнаружения мин они смогут их нейтрализовать.

«Убедительная просьба, это всех наших солдат касается. Если от них [ВСУ] „подарки“ остаются, не надо их трогать. Не надо чужое оружие трогать, лучше потом наши минеры и саперы разминируют. Только своим пользуйтесь», – цитирует бойца портал Ura.ru.

«Юс» также сообщил, что бойцы могут и не заметить, что оружие заминировано, но первый же выстрел из него приведет к трагическому исходу.

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