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В случае начала боевых действий между Китаем и Тайванем, Япония не останется в стороне и тоже вмешается в конфликт. Об этом пишет обозреватель Хэл Брэндс в своём материале для издания Bloomberg – сообщают “Известия”.

Захват Тайваня китайской армией будет иметь катастрофические последствия для Японии, считает специалист. Среди них перекрытие японских торговых путей, усиление давления на спорные острова Сенкаку и иные способы “прижать” своего исторического соперника. При этом население самой Японии полагает, что страна должна уже сейчас готовиться к возможному конфликту. Брэндс в своём материале приводит данные опроса, проведённого ещё в июне, когда 90 процентов респондентов заявляли о необходимости принимать меры по наращиванию военного потенциала.

Эксперт отмечает, что в условиях усиления напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония планирует удвоить военные расходы к 2027 году. Она превращает некоторые свои юго-западные острова в мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.

Новый виток эскалации вокруг Тайваня произошёл в августе, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбей. Китай считает Тайвань своей территорией, поэтому крайне болезненно реагирует на подобные визиты, которые, по мнению Пекина, только подыгрывают тайваньскому сепаратизму.

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