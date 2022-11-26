Американское издание Bloomberg сообщает, что Китаю не по душе доминирование США в космосе, поэтому в планы китайского правительства входит программа по созданию собственной роботизированной базы на Луне. Проект планируется завершить в 2028 году. Соответствующее заявление было сделано конструктором китайской лунной программы Ву Вэйрань. Интервью с конструктором транслировалось государственным телеканалом CCTV.

Во время интервью Ву Вэйрань отметил, что питание будущей лунной базы будет обеспечиваться при помощи ядерной энергии. Поэтому также планируется строительство небольшой АЭС. Он уверен, что именно ядерная энергия будет способна обеспечить потребности лунной станции в долгосрочный период.

Стоит отметить, что за последние годы КНР расширяет свои космические амбиции. Китай занимается строительством космической станции на околоземной орбите а также отправляет собственные зонды на Луну. Также китайскими инженерами ведутся проекты по освоению Марса.