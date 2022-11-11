26 самолётов из 49 не соответствовали показателям готовности к выполнению боевых задач ни в один из годов проверки. Она проводилась с 2011 по 2021 годы. Такие данные указываются в материалах Счётной палаты США, отчёт которой намерен рассмотреть Конгресс. Об этом сообщает агентство Bloomberg – передаёт ТАСС.

49 самолётов – это, конечно, не весь воздушный военный флот США, а всего лишь выборка, которая, по мнению американских экспертов, является репрезентативной и по которой можно судить об общей боевой готовности ВВС США. В отчёте Счётной палаты также отмечается, что на протяжении 10 лет, только 4 самолёта из почти полусотни соответствовали всем требованиям для выполнения боевых задач.

Издание уточняет, что среди проверяемых воздушных судов были и те, которые могут использоваться при вооружённом конфликте с Китаем. Большинство из них, включая F-22, F-35C и другие, не удовлетворяли всем критериям ни разу или соответствовали им, но лишь в отдельные годы. В отчёте Счётной палаты США говорится также, что за 10 лет финансирование ВВС страны сократилось. Так, в 2011 году на подготовку самолётов было потрачено почти 57 миллиардов долларов, а в 2020 уже 54 миллиарда.