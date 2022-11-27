Из-за антироссийской позиции молдавских властей жители Приднестровья оказались в тяжелом положении. Они не имеют права закупать у России напрямую топливо и электрическую энергию, поэтому остаются фактически в заложниках у Кишинева.

Портал “Свободная пресса” рассказал, что сейчас в ПМР нет не только света и отопления. Республика не получает жизненно необходимые лекарства и товары первой необходимости.

Приднестровские электростанции “заточены” под уголь из Донецкой Народной Республики”. Однако покупать его напрямую ПМР не может из-за неопределенного статуса. Молдова же, называемая себя демократическим государством и борющаяся за права человека, открыто их нарушает, устроив республике настоящую блокаду.