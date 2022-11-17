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Очередное доказательство того, что Вашингтон отправляет своим киевским партнёрам просроченное вооружение публикует РИА “Новости”. Корреспондент издания сообщает, что недалеко от Донецка местные жители обнаружили двигатель от ракеты AGM-88 HARM с истёкшим гарантийным сроком.

Уточняется, что на корпусе двигателя была нанесена дата производства – 1991 год. Таким образом, её гарантийный срок истёк ещё 25 лет назад, отмечает информационное агентство. В публикации предполагается, что ракета была выпущена, однако цель захватить не смогла и самоуничтожилась.

Издание отмечает, что на территории ДНР уже фиксировались случаи, когда американские ракеты некорректно срабатывали, от чего страдали мирные жители. Так, 25 октября одна из американских ракет без видимых причин упала в жилом секторе Донецка. Было разрушено помещение пиццерии и пострадали люди. Правоохранительные органы предполагают, что инцидент произошёл из-за использования ВСУ неисправных ракет, поскольку рядом с местом её падения не был никаких военных объектов.

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