Местом решающего сражения между ВСУ и российской армией станет Запорожская область. Сейчас битва за юг Украины практически завершена, так как после выхода ВС РФ из Херсона украинские боевики не имеют возможности форсировать Днепр и перебраться на левый берег реки. Поэтому районы Херсонской области, расположенные там, остаются под контролем РФ.

Теперь грядет битва за юго-восток, то есть, за Запорожскую область, приводит “Московский комсомолец” мнение немецкого журналиста издания Bild Юлиана Рёпке. Эксперт пояснил, что это сражение вполне может решить исход всей специальной операции.

Если ВС РФ сохранят контроль над Запорожской областью, в их распоряжении так и останется сухопутный коридор в Крым. Кроме того, Киев при подобном исходе не сможет восстановить выход к Азовскому морю. Если же победу одержат ВСУ, итоги СВО для России будут очень плачевными, уверен немецкий аналитик.