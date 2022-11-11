ВСУ начали действовать на Херсонском направлении слишком уж быстро и решительно, что приводит к серьезным потерям в их рядах. Так, целое подразделение, пытавшееся атаковать российские ВС, слишком увлеклось и попало в минную ловушку.

«Судя по всему, украинские вояки так быстро хотели зайти в Херсон пофоткаться, что понесли ощутимые потери на минных заграждениях. Так спешили геройски догнать и ударить в спину нашим бойцам, что сами нарвались», – пояснил военный эксперт Даниил Безсонов, ранее занимавший пост заместителя министра информации в ДНР.

Подобный эпизод произошел и рядом с населенным пунктом Мыловое, где боевики также действовали слишком беспечно и в итоге нарвались на мины. Это привело к совершенно неоправданным потерям.

Безсонов также рассказал сайту Ura.ru, что ВСУ пока не пытались атаковать Каховку. Они хотели нанести по городу ракетный удар, но боезаряд был уничтожен российской ПВО.