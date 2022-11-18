17 ноября на одном из участков фронта в зоне СВО российский беспилотный аппарат “Ланцет” уничтожил украинский тягач МТ-Т “Эней”. Эта техника попала под удар дрона-камикадзе и полностью выведена из строя.

Тягач украинского производства создавался для перевозки военных грузов в условиях бездорожья. Он базируется на компонентах шасси танков Т-64. Киев практически не задействовал “Эней” в ходе боевых действий, но был вынужден снять технику с хранения из-за серьезного дефицита военных машин.

На кадрах записи, опубликованной в Сети порталом “Русская весна”, хорошо видно, как барражирующий боеприпас обнаруживает цель и наносит по ней удар, сопровождающийся сильным взрывом.

Напомним, что дроны-камикадзе “Ланцет” ВС РФ начали использовать только в сентябре, однако с тех пор они уничтожили несколько американских гаубиц M777, зенитно-ракетный комплекс “Бук” и другую технику противника.