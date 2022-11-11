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Издание “Известия” рассказало о выводе ВС РФ их Херсона на левый берег Днепра. Журналисты привели высказывание военного эксперта Василия Дандыкина, который призвал адекватно оценивать сложность данной операции. Она должна выполняться очень четко со слаженной работой комендатуры, военной полиции и инженерных войск.

По словам Дандыкина, очень важно вывести не только личный состав, но и боевую технику. Это существенно осложняет процесс и требует грамотной организации прикрытия отхода. В случае необходимости ВС РФ должны находиться в готовности отразить удары противника и нанести ему огневое поражение.

Также эксперт отметил, что хотя позиции для отхода подготовлены заранее, очень важно провести воздушную разведку, чтобы оценить расстановку сил, а также заминировать территорию уже после завершения переброски личного состава и техники. Это не даст ВСУ быстро пойти на прорыв и застать военные подразделения РФ врасплох.

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