Польша шпионит за Белоруссией, отправляя на ее территорию свои разведывательные беспилотники. Так, бойцы белорусской армии принудительно посадили дрон, который пересек границу, пролетел 12 км и осуществлял съемку важных объектов инфраструктуры, сообщил портал “Военное дело”.

По внешнему виду дрон напоминает аппараты WB Electronics, которые производятся как раз на территории Польши.

Беспилотный аппарат был оснащен качественной камерой, делающей снимки с хорошей детализацией, тепловизором для съемок в темное время суток. Также его снабдили аккумулятором увеличенной емкости, чтобы продлить время автономной работы.

По словам посадивших дрон бойцов, он уделял особое внимание военным объектам, интересующим Варшаву.