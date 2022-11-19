Как сообщает «Московский Комсомолец», частичная мобилизация, которая прокатилась по всем регионам России, выявила огромное количество проблем, которые необходимо решать в ближайшее время. Ключевая проблема заключается в военной подготовке мобилизованных на полигонах. Об основных трудностях, с которыми сталкиваются мобилизованные бойцы РФ, рассказал руководитель Учебно-тренировочного центра «Воевода» Видади Байрамов.

По мнению Байрамова, подготовка мобилизованных хорошо организована только в спецподразделениях, разведке и частях ВДВ, чего нельзя сказать о простых мотострелковых подразделениях. Руководитель учебного центра объясняет, что если на полигоне в составе инструкторов находятся бойцы с реальным боевым опытом, то, как показывает практика, все организовано хорошо. Однако на полигонах, где нет таких кадров мобилизованных солдат готовят к службе в армии мирного времени, что в нынешних условиях просто недопустимо.

По мнению Байрамова военное командование РФ должно осознать, что СВО на территории Украины является местом, где ведутся высокотехнологичные боевые действия, которые требуют качественной подготовки. Соответственно, подготовка мобилизованных должна включать тренировку реальных боевых навыков, которые пригодятся российским военнослужащим на поле боя. К таким навыкам Байрамов относит умение вести бой в разных условиях местности, умение управлять разными видами военной техники и пользоваться широким спектром вооружений.