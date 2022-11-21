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Батальон “Крым”, который сейчас дислоцируется буквально в километре от позиций противника в Запорожской области, заявляет о готовности полностью освободить регион. Его представители заявляют, что подразделение состоит из опытных бойцов разведки и спецназа, способных на проведение серьезных боевых операций.

Командир роты с позывным “Ворон” рассказал, что на позициях ВСУ находятся в основном боевики территориальной обороны. В которую набирали всех подряд, буквально отлавливая на улицах. Поэтому пришло время полностью освободить русскую землю от украинских оккупантов.

“Ворон” также отметил, что позиции ВСУ, размещенные в жилых домах, отлично видны даже невооруженным глазом с берега водохранилища. От боевиков теробороны вряд ли стоит ожидать отчаянного сопротивления, так как военные, которых набрали чуть ли не насильно, обычно закапываются в землю, чтобы спастись любой ценой.

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