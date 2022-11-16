Сразу после сообщения о двух ракетах в Польше было очень тревожно, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он объяснил, что ситуация вполне могла стать критической, причем для обеих сторон.

Напомним, что изначально и Польша, и США обвинили Россию в ударе по польской территории, в результате которого погибло два человека. Однако ближе к ночи 15 ноября польский лидер Анджей Дуда заявил, что доказательств пуска боезарядов российской стороной нет.

Днем в среду президент США Джо Байден также сообщил, что версия о пуске ракет Россией маловероятна. Речь идет об украинских зенитных боезарядах, которые по неизвестным пока причинам упали на польской территории. Минобороны РФ сразу после инцидента назвало его провокацией, так как высокоточные ракеты запускались исключительно по объектам критической инфраструктуры Украины.