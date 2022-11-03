Появление на Украине военнослужащих регулярной армии США будет иметь весьма серьезные последствия, пишет американское издание «1945». Эксперт Джек Бакби, публикацию которого перевел портал «Военное обозрение», отметил, что отправка ВС Соединенных Штатов в зону конфликта может привести к его расширению далеко за украинские границы.

Бакби ссылается на источники в Пентагоне, утверждающие, что военнослужащие ВС США уже есть на Украине. Они отправляются туда с «важной миссией», которая заключается в контроле поставляемого Киеву оружия.

Эксперт отмечает, что в ходе такой миссии есть риск гибели американских военных или получения ними серьезного ранения. Это вполне может быть расценено, как нападение на входящую в Североатлантический альянс страну, что приведет к эскалации конфликта. Кроме того, при таком исходе вооруженное столкновение может выйти далеко за пределы Украины, поэтому Вашингтону стоило бы воздержаться от «важных миссий» и отправки в Киев своих солдат.