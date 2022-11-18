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Эксперт по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что российское руководство должно правильно ставить задачи для инженеров военно-промышленного комплекса страны. Он отмечает, что в связи с тем, что украинское военное командование постоянно применяет на поле боя американские РСЗО HIMARS, российские инженеры должны разработать новый БПЛА, который будет способен их обнаруживать и поражать.

Известный политолог Багдасаров уверен, что в Российской Федерации есть огромное количество высококвалифицированных инженеров, которые имеют огромный конструкторский опыт еще со времен СССР, способных решить данную задачу.

По мнению политолога, российским инженерам вполне под силу создать новый ударный БПЛА, по примеру иранского «Шахид-171», который будет способен обнаруживать и поражать в условиях реальных боевых действий РЗСО HIMARS, который работают из глубокого тыла.

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